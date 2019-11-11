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كاتب عام نقابة سجن المرناقية يلقي بنفسه من أعلى سجن المرناقية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:35 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أقدم كاتب عام النقابة الأساسية لسجن المرناقية، اليوم الاثنين، على إلقاء نفسه من أعلى مقر إدارة السجن حسب ما أكده المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للسجون و الإصلاح سفيان مزغيش.

وأضاف مزغيش في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه تم إسعافه على عين المكان من قبل الإطار الطبي بالوحدة وحالته لا تكتسي خطورة بالغة، كما تم التنسيق مع مصالح الحماية المدنية لنقله إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على وضعه الصحي والقيام بالكشوفات اللازمة .

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن ما أقدم عليه كاتب عام النقابة الأساسية لسجن المرناقية كان للاحتجاج على عدم السماح لشاحنة خاصة تضم مدنيين من الاقتراب من مكان يعود بالنظر للوحدة السجنية، لنقل خيمة كان أعضاء النقابة يعتزمون الإعتصام بها .

وأشار مزغيش إلى أن عملية المنع تعود إلى عدم احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل والتي تقتضي الحصول على إذن مسبق قبل السماح إلى أية وسيلة نقل أو أفرادها المدنيين في الولوج إلى محيط السجن وفق ما تتطلبه المؤسسة السجنية .
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