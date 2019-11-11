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رياح شديدة وتوقف المولات بسبب الأمطار في قطر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
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الكلمات المفتاحية

قطر رياح شديدة توقف المولات الأمطار في قطر

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