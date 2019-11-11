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أمطار رعدية متوقعة.. و وزارة الفلاحة تحذر بعدم الإبحار

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين، حول التقلبات الجوية المرتقبة والمتمثلة في نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بكل من تونس الكبرى والوطن القبلي والشمال، حيث ستتجاوز كميات الأمطار 80 مليمترا مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة مع هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 100 كلم/س، وذلك ابتداء من الليلة وتستمر إلى يوم الغد الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البحارة في هذا الإطار بعدم المجازفة وعدم الإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ إلى غاية يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019.

علما وأنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية بالمندوبيات الجهوية للفلاحة بالولايات المذكورة وبالجهات المجاورة وبإبقاء لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي في حالة انعقاد دائم بالتنسيق مع منظوريهم بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات المعنية، مع تكثيف المراقبة واليقظة لمستوى السدود والبحيرات الجبلية.
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