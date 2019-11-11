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نقاش يقتل أخيه لشكه في "علاقة محرمة" تجمعه بزوجته.. و"الأمن العام" يكشف التفاصيل
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:17 م
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هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لمركز منشأة القناطر أمن الجيزة من ربة منزل سن 17 مقيمة بدائرة المركز "بغياب والدها" سن 50 نجار مقيم بذات العنوان منذ تاريخ أمس عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وعمها سن 39 نقاش داخل غرفة الأخير الكائنة بذات العنوان وأنها تشتبه في غيابة.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضباط مباحث أمن الجيزة إلى صحة أقوال المبلغة وأن شقيق المتغيب وراء اختفائه، وأمكن ضبطه وبمواجهته أفاد بوجود خلافات بينة وزوجته "خياطة سن 33 " منذ حوالي 5 شهور بسبب شكة في سلوكها مع شقيقه المذكور وعلى إثرها تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أهليتها بدائرة المركز.
وبتاريخ أمس وأثناء تواجده بالغرفة حضر شقيقه وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه باستخدام (رأس شاكوش) كانت متواجدة بغرفته فأودى بحياته وقام بدفنه أسفل سلم المنزل وعقب ذلك قام بحرق ( بطانية – بنطال – خاص بالمجني عليه ) بهما آثار دماء بقطعة أرض فضاء أرشد المتهم عن الأداة المستخدمة ومكان دفن جثة المجني علية بأرض طينية أسفل سلم المنزل.
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