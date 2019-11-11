نقاش يقتل أخيه لشكه في "علاقة محرمة" تجمعه بزوجته.. و"الأمن العام" يكشف التفاصيل

تبلغ لمركز منشأة القناطر أمن الجيزة من ربة منزل سن 17 مقيمة بدائرة المركز "بغياب والدها" سن 50 نجار مقيم بذات العنوان منذ تاريخ أمس عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وعمها سن 39 نقاش داخل غرفة الأخير الكائنة بذات العنوان وأنها تشتبه في غيابة.





وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضباط مباحث أمن الجيزة إلى صحة أقوال المبلغة وأن شقيق المتغيب وراء اختفائه، وأمكن ضبطه وبمواجهته أفاد بوجود خلافات بينة وزوجته "خياطة سن 33 " منذ حوالي 5 شهور بسبب شكة في سلوكها مع شقيقه المذكور وعلى إثرها تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أهليتها بدائرة المركز.



