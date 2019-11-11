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بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلنت وزارة الآثار، عن وصول توابيت "خبيئة العساسيف" التي عثرت عليها البعثة المصرية، الشهر الماضي، بمدينة القرنة، إلى المتحف المصري الكبير وذلك لبدء أعمال ترميمها ودراستها تمهيدا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه في نهاية 2020.

وتضم "خبيئة العساسيف" مجموعة متميزة من 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم "توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر"، ضم المستوي الأول 18 تابوت والمستوي الثاني 12 تابوتا.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن رحلة نقل التوابيت من الأقصر إلى المتحف المصري الكبير، تمت باستخدام سيارات مغلقة مجهزة ومزوده بوحده للتحكم في درجة الحرارة، ووسائد هوائية لحماية التوابيت من الاهتزاز اثناء عملية النقل.

و صرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، انه سيتم تجهيز قاعه خاصة لعرض توابيت الخبيئة تبرز قيمتها الاثرية والتاريخية والفنية.

فيما أشار الدكتور عيسي زيدان مدير الشؤون التنفيذية لترميم ونقل الاثار بالمتحف الكبير، إلى أن عملية النقل بدأت بعد قيام المرممين والاثريين بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع نظرائهم بمنطقة آثار الأقصر بأعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حاله لكل تابوت على حده، كما تم استكمال اعمال الترميم الاولى لبعض التوابيت التي كانت بحاجه الى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها، مضيفا الي ان اعمال التغليف تمت باستخدام الاسلوب العلمي ومواد خالية من الحموضة حيث تم تغليف كل تابوت داخل صندوق خاص به مبطن بالفوم الخالي من الحموضة أيضا واستخدام الورق الياباني في اعمال التغطية والتدعيم حتي لا تتأثر الوان التوابيت باي ضرر أثناء عمليه النقل.

وسوف يبدا فريق العمل بفض تغليف التوابيت وفحصها والتأكد من خلوها من أية إصابة حشرية ثم يتم ادخالها الى معمل ترميم الاخشاب للبدء في اعمال الترميم والصيانة وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف.
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
بعد نقلها من الأقصر.. وصول "خبيئة العساسيف" للمتحف المصري الكبير (صور)
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