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بعد زيارة رسمية للمملكة.. رئيس مجلس شورى المفتين الروسي يغادر الرياض

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:05 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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غادر الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، الرياض، بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام، التي قام بها للمملكة.

وودعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي.

وقدم رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا الشيخ راوي عين الدين شكره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه والوفد المرافق له طيلة إقامتهم بالمملكة، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الشيخ راوي عين أن هذه الزيارة سوف تنعكس على مخرجات العمل الدعوي والإسلامي بين الوزارة والمجلس، لافتاً إلى أن مجلس شورى المفتين يعتز بتعميق العمل الإسلامي المشترك مع المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تمثل خبرة طويلة في خدمة الدعوة ونشر الوسطية.

من جانبه نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بما تخللته الزيارة من برامج ولقاءات، وتوقيع لمذكرة التفاهم مع الوزارة في التعاون بمجالات العمل الإسلامي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعزز العمل المشترك في خدمة الإسلام، والنهوض برسالة العاملين في قطاعات العمل الإسلامي لتبادل الخبرات فيما يخدم الدعوة وفق منهج وسطي معتدل.

وقال: "إن ما تحقق من هذه الزيارة هو تتويج للجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال، والعناية بإخوانهم المسلمين بالعالم".

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