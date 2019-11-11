برئاسة سمير صبري.. إطلاق أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية يونيو ٢٠٢٠

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، على إقامة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونيه برئاسة الفنان الكبير سمير صبري، وتنطلق الدورة الأولى للمهرجان خلال شهر يونيو ٢٠٢٠، والذي يعد أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة العربية.

أكد الفنان سمير صبري أن مكتبة الاسكندرية ستستضيف فعاليات المهرجان المختلفة وسيقام بالتعاون مع منظمة الدول الفرانكوفونيه التي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي ومرور ٥٠ عامًا على إنشائها.

وقال "صبري" في تصريحات صحفيه إن هناك مشاورات لإدراج المهرجان وفعالياته على أجندة فعاليات احتفالات المنظمة باليوبيل الذهبي والتي تستمر طوال 2020 وان الفنانه الكبيره ليلي علوي تتولى الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما تضم لجنته العليا نخبه من كبار الأدباء والسينمائيين منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي والكاتب الكبير شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والدكتور أنور مغيث والإعلاميتان سناء منصور وسلمى الشماع وآخرين.

وأوضح أن المهرجان بدأ في تلقي الأفلام المشاركة في دورته الأولى وان إدارة المهرجان استقرت على أسماء المكرمين حيث تقرر تكريم ٣ شخصيات سينمائيه بارزة أحداها شخصيه مصرية والأخرى عربية والأخيرة فرنسية.