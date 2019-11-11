سعر اليورو اليوم في السوق السوداء .. العملة الأوروبية تستقر بعد تراجعات قوية

استقرار سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

سجل سعر اليورو في السوق السوداء الاثنين 11-11-2019 استقرار، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة وضعف الطلب على عملة اليورو في السوق السوداء.





سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تراوحت سعر اليورو اليوم الاثنين 11-11-2019 في السوق السوداء بين 17.80 إلى 17.75 جنيه بالنسبة لسعر الشراء، أمام بالنسبة لسعر البيع فقد تراوح بين 17.90 إلى 17.95 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك مقارنة بسعر اليورو في السوق السوداء

اقترب سعر اليورو اليوم الاثنين 11-11-2019 في السوق السوداء من اسعار البنوك، حيث قدم البنك المركزي سعر اليورو بقيمة 17.81 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفي بنوك قناة السويس وعودة والشركة المصرفية العربية والبنك الأهلى الكويتي وكريدي اجريكول ومصرف ابو ظبي الاسلامي تم عرض سعر اليورو بقيمة 17.74 جنيه للشراء و 17.87 جنيه للبيع، وهس نفس سعر اليورو في السوق السوداء، وسجل سعر اليورو في البنوك الأهلى وبنك مصر والبنك التجاري الدولى اسعار اقل من سعر اليورو بالسوق السوداء، حيث بلغت سعر اليورو بتلك البنوك نحو 17.73 جنيه للبيع 17.85 جنيه للشراء.



