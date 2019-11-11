سعر اليورو اليوم في السوق السوداء .. العملة الأوروبية تستقر بعد تراجعات قوية
استقرار سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
سجل سعر
اليورو في السوق السوداء الاثنين 11-11-2019 استقرار، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة وضعف الطلب على عملة
اليورو في السوق السوداء.
سعر
اليورو اليوم في السوق السوداء
سعر
اليورو اليوم في البنوك مقارنة بسعر اليورو في السوق السوداء
اقترب سعر اليورو اليوم الاثنين 11-11-2019 في السوق السوداء من اسعار البنوك، حيث قدم البنك المركزي سعر اليورو
بقيمة 17.81 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع،
وفي بنوك قناة السويس وعودة والشركة المصرفية العربية
والبنك الأهلى الكويتي وكريدي
اجريكول ومصرف ابو ظبي الاسلامي تم عرض
سعر اليورو بقيمة 17.74 جنيه للشراء و 17.87 جنيه للبيع، وهس نفس سعر اليورو في
السوق السوداء، وسجل سعر اليورو في البنوك
الأهلى وبنك مصر والبنك التجاري الدولى اسعار اقل من سعر اليورو بالسوق السوداء، حيث بلغت
سعر اليورو بتلك البنوك نحو 17.73 جنيه للبيع
17.85 جنيه للشراء.
سعر اليورو بالسوق السوداء ينخفض منذ بداية العام
شهد سعر اليورو في السوق السوداء انخفاضا حاد بالتزامن مع انخفاض سعرة بالبنوك، بعدما خسر سعر اليورو نحو 14% من قيمة أمام الجنيه بما يعادل 2.5 جنيه.
اسباب انخفاض سعر اليورو في السوق السوداء
أرجع عدد كبير من الخبراء انخفاض سعر اليورو في السوق السوداء بالتزامن مع انخفاضه في البنوك، إلى توافر نقد إجنبي قوي من كافة العملات لدي الدولة، بعد ارتفاع إيرادتها من مصادر العملة الصعبة منذ بداية 2019.
ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي
ساهم ارتفاع الأحتياطي النقدي منذ بداية 2019، في تراجع سعر اليورو ايضا بالسوق السوداء والبنوك، بعدما سجل مستويات 45.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
سعر اليورو عالميًا
سجل الدولار ارتفاعا هامشيا أمام اليورو عالميا، ووصل إلى مستويات 1.1032 يورو، وتراجع اليورو امام الين الياباني ليسجل 120.11 ين ياباني، وبلغ سعر اليورو أمام الفرنك السويسري 1.0968 فرنك.