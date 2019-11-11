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اسعار الاسماك اليوم الاثنين 11-11-2019 في سوق العبور .. البلطى يبدأ من 17 جنيها
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:47 م
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اسعار الاسماك اليوم
واصلت أسعار الاسماك اليوم استقرارها الاثنين 11-11-2019 في أسواق التجزئة في مصر وذلك استمرار لاستقرار اسعار الاسماك في الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية والتى استمرات طوال شهر اكتوبر الماضي فيما عدا بعض التحركات الطفيفة في بعض الاسواق على مستوى الجمهورية وننشر أخر تحديثات اسعار الاسماك اليوم وفقا التحديثات الاخيرة الصادرة عن الموضع الرسمى لسوق العبور:
أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور الاثنين 11 نوفمبر 2019
تراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين بين 24-30 جنيها.
تراوح سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها.
تراوح سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها.
تراوح سجل سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
تراوح سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها.
تراوح سعر الثعابين 20 جنيها ليتراوح بين 50-150جنيها.
تراوح أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها.
تراوح سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
اسعار الاسماك اليوم
اسعار السمك البوري والبربون في الاسواق
تراوح سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو
تراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو.
سجل الدنيس 90 جنيها
سجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 190جنيها.
سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها
تراوحت اسعار الجمبرى بين 85-450 جنيها.
الاقبال على الاسماك في الاسواق المصرية
وتشهد اسعار الاسماك حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الماضية، فضلا عن اقبال كبير من المواطينن على شوادر السمك في محافظات الجمهورية لما تمثله من قيمة غذائية هامة وتعتبر بدلا جيدا عن اللحوم والدواجن، لذلك تشهد اقبال كبير من المستهلكين على اسواق السمك في مصر .
اسعار السمك بالجدول الموضح أدناه
|النوع
|السعر
|الجمبري
|يتراوح السعر بين 85 و 450 جنيه
|سمك المكرونة
|سعر الكيلو يبلغ 65 جنيهاً
|سمك بلطي
|يتراوح السعر بين 25و 50 جنيه
|سمك بوري
|يبلغ السعر نحو 40 الى 50 جنيه
|سمك بربون
|وصل سعر الكيلو الى 50 جنيهاً
|الماكريل
|35 جنيهاً للكيلو
|السبيط
|يتراوح من 90 الى 190 جنيه
|الكابوريا
|150 جنيهاً للكيلو
|سمك الثعابين
|170 جنيهاً للكيلو
|قشر بياض
|من 50 الى 65 جنيهاً للكيلو
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