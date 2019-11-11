اسعار الاسماك اليوم الاثنين 11-11-2019 في سوق العبور .. البلطى يبدأ من 17 جنيها

اسعار السمك البوري والبربون في الاسواق تراوح سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو تراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو. سجل الدنيس 90 جنيها سجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 190جنيها. سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها تراوحت اسعار الجمبرى بين 85-450 جنيها.





الاقبال على الاسماك في الاسواق المصرية

وتشهد اسعار الاسماك حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الماضية، فضلا عن اقبال كبير من المواطينن على شوادر السمك في محافظات الجمهورية لما تمثله من قيمة غذائية هامة وتعتبر بدلا جيدا عن اللحوم والدواجن، لذلك تشهد اقبال كبير من المستهلكين على اسواق السمك في مصر .





اسعار السمك بالجدول الموضح أدناه

النوع السعر الجمبري يتراوح السعر بين 85 و 450 جنيه سمك المكرونة سعر الكيلو يبلغ 65 جنيهاً سمك بلطي يتراوح السعر بين 25و 50 جنيه سمك بوري يبلغ السعر نحو 40 الى 50 جنيه سمك بربون وصل سعر الكيلو الى 50 جنيهاً الماكريل 35 جنيهاً للكيلو السبيط يتراوح من 90 الى 190 جنيه الكابوريا 150 جنيهاً للكيلو سمك الثعابين 170 جنيهاً للكيلو قشر بياض من 50 الى 65 جنيهاً للكيلو



