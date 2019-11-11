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وكالة روسية: تحطم طائرة تونسية ومقتل قائدها في محافظة أريانة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:04 م
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تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة، تحطم طائرة تونسية ومقتل قائدها في منطقة سكرة بمحافظة أريانة.

 

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، قال معز تريعة: "سقطت طائرة مدنية تابعة للوزارة الفلاحة، اليوم الاثنين، كانت في مهمة مداواة لزراعات في منطقة سكرة بمحافظة أريانة شمالي العاصمة".

وأضاف معز تريعة: "لقد كانت مهمتها بالقرب من منطقة زراعية وحي شعبي".

 

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية، إلى أن سبب الحادث عطل فني في الطائرة.

 

وقال تريعة إن حادث الطائرة أسفر عن تحطمها ووفاة قائدها على عين المكان.

 

وفي سياق آخر، أعلنت حركة النهضة التونسية، أنها قررت ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

 

وأكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان"، وفقًا لموقع "موزاييك إف إم".

 

وأشار الموقع، إلى أن القرار اتخذ دون أن يتم الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع الأحزاب.

 

وبعد تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبحت "حركة النهضة" صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان الجديد لكنها تحظى بـ52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطرها لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

 

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وكالة روسية مقتل قائدها تونس تحطم طائرة تونسية

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