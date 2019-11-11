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مفاجأة.. فايلر يصدم إدارة الأهلي ويتمسك بـ"المغضوب عليه"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:03 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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تمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بخدمات مهاجم الفريق وعدم التفريط به خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى فايلر، رغبة واضحة في إستمرار المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، رافضا كل محاولات تسويقه خارجيا للاستفادة المادية، خاصة بعد هبوط مستواه خلال الفترة الماضية.

ويرى فايلر، أن أزارو يعد من المهاجمين المميزين والقادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، خاصة أنه مقيد إفريقيا وأحد الأوراق الرئيسية.

وتلقى اللاعب عدة عروض خارجية خلال الساعات الماضية، إلا أن تمسك فايلر بخدماته يحول دون رحيله، حيث يستمر تعاقده مع الفريق موسمين مقبلين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام بعد نهاية المعسكر الخارجي في الإمارات.

وأقام النادي الأهلي معسكرًا خارجيًا لمدة أسبوع في الإمارات حرص فيه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على خوض التدريبات الخططية والفنية وتحفيظ لاعبيه خطة اللعب التي ينوي تطبيقها.

ومن المقرر أن يخوض السويسري رينيه فايلر تدريبات الفريق الأحمر التي ستقام في الرابعة عصر اليوم الاثنين عقب عودته من سويسرا بعدما قضى إجازة قصيرة هناك.

ويبدأ الأهلي المرحلة الثانية اليوم الاثنين من التحضير في إطار الاستعداد للمنافسات المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الجونة في الدوري الممتاز ثم النجم الساحلي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب خوض منتخب مصر الأول لمباراتين أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وبدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلي تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قرعة دور المجموعات وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
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