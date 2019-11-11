أخبار البورصة .. 37% إرتفاع في أرباح النساجون الشرقيون خلال أول 9 شهور من 2019





أخبار البورصة المصرية





ارسلت شركة النساجون الشرقيون للسجاد للبورصة المصرية اليوم الإثنين ، القوائم المالية المجمعة خلال أول 9 شهور من 2019، والتي أسفرت نتائجعا عن إرتفاع في الأرباح بنسبة 37% وذلك على أساس سنوي.





597.3 مليون جنيه أرباح النساجون خلال 9 شهور





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية ، أنها حققت أرباحاً بلغت 597.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناي رحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 436.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق ، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وأظهرت القوائم المعلنة من خلال البورصة المصرية أن الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 499.7 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بلغت 380.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.





حققت الشركة صافي ربح بلغ 461.83 مليون جنيه خلال أول 6 شهور من العام الجاري ، مقابل صافي ربح بلغ 326.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





ويبلغ عدد أسهم شركة النساجون الشرقيون في البورصة المصرية نحو 443.4 مليون سهم القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه .





متي أدرجت شركة النساجون بالبورصة المصرية ؟





أدرجت النساجون الشرقيون للسجاد في البورصة المصرية منذ ديسمبر 1994، وتعمل شركة النساجون الشرقيون ضمن قطاع السلع الاستهلاكية والملابس الجاهزة ويركزون على المفروشات المنزلية، كما أن لديها شركات تعمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر والصين، ويقع مقر شركة النساجون الشرقيون في القاهرة ، مصر و قد تم تأسيسها في نوفمبر 1981.