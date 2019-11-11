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باحث اقتصادي: تقرير التنافسية أكد تقدم مصر في مؤشرات قوة البنوك

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:47 م
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نجم
نجم
رقية جمال
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن مصر تقدمت في مؤشرات قوة البنوك وإتاحة التمويل بتقرير التنافسية، الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، وهو من أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم، ومؤسسة مؤثرة جدًا في القرار الاقتصادي في العالم.

وأوضح "نجم"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن قوة وملاهة البنوك تعني أنه حال تعرض الدولة لهزة اقتصادية كبيرة تكون البنوك قادرة على مساندتها دون أن تتعرض للإفلاس أو التعثرات المالية.

وتابع الباحث الاقتصادي، أنه عقب الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008، أصبح هناك اختبارات لمدى تحمل البنوك لأي صدمة كبرى قد تحدث، موضحًا أن البنوك المصرية الحكومية لها دور كبير جدًا في الاقتصاد المصري، ويؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر.
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