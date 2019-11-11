داخل مستشفى "الطلبة".. متطوعون يشرحون الدروس الفائتة للطلاب المرضى بالإسكندرية (صور)



وقام يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بزيارة المستشفى بحضور الدكتور أيمن كامل مدير المستشفى، وذلك لمتابعة المبادرة.

وأشاد الديب بفكرة المبادرة وجهود فريق العمل بالكامل متمنيًـا الشفاء العاجل للمصابين والمرضى، وقام بتكريم الدكتور أيمن كامل مدير المستشفى وهيئة التمريض وبعض العاملين.



وفي سياق متصل أشار الديب إلى استمرار قوافل المتابعة في رصد واقع مدارس المحافظة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، حيث قامت القوافل اليوم بمتابعة بعض مدارس إدارة المنتزه بحضور هالة كمال مدير عام التعليم العام وطاقم العمل من إدارة المتابعة وتقويم الأداء وإدارة تنسيق المتابعة وممثلي المراحل التعليمية المختلفة وموجهي المواد الدراسية وموجهي الأنشطة.

دشن فريق عمل "المعلمون أولا" بقيادة عزة عبد العليم منسق المحافظة، اليوم الأثنين، مبادرة بعنوان (معًـا من أجل صحتك وتعليمك)، والتي تهدف إلى قيام منسقو الفريق بالتطوع لتعويض الطلاب المقيمين بمستشفى الطلبة لمدة عشرة أيام فأكثر عن دروسهم الفائتة ومساعدتهم في تحصيلها، بالإضافة إلى متابعة الحالات التي قد تتعرض للخروج من المستشفى لتلقي العلاج أو للغسيل الكلوي.