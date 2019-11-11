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فرج عامر: لن نترك مصانع بير السلم التي تنتج المراتب المغشوشة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:42 م
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فرج عامر
فرج عامر
إسلام شعراوي
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تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مصانع بير السلم التي تنتج المراتب "المغشوشة"، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج كما أنها تدون على منتجاتها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

وأضاف "عامر"، أنه نظرا لرخص ثمنها وعدم الرقابة على الإعلانات الخاصة بها والتأكد من حقيقتها، فإن الكثيرين يقبلون على شرائها ظنًا منهم أنها فرصة للتوفير، في حين أنها عملية نصب تؤدي إلى أضرار صحية لاحقة.
 
وقال إن الغش بصناعة المراتب يأتي عن طريق حيل مصانع "بير السلم" لتقليد الماركات الشهيرة والمعروفة بجودة خامتها عالميًا وأسعارها المرتفعة، واستخدام خامات رديئة للغاية، وتُباع بأسعار منخفضة وتلجأ هذه المصانع لإضافة كلمة إلى اسم الماركة الشهيرة كنوع من الغش التجاري في محاولة لإقناع المستهلك بالانتماء إلى الأصلية.

كما أن هذه المراتب تتهالك بعد فترة قليلة من الشراء، كما انها لا تحوي إسفنجًا من الأساس، فبعض المصانع تعمل على وضع طبقة مما يسمى"الفِل" زهيدة الثمن، وتعمل على تبطينها بطبقة من الإسفنج الرقيقة للغاية، ووضع أسفلها "السوست"، والتي بالنهاية تمنحها الارتفاع المطلوب دون وضع طبقة الإسفنج التي تعد كمرحلة أساسية في تصميم أي مرتبة،

وأغلب المصانع التي تلجأ إلى الغش التجاري، هي مصانع محلية تفضل الانتشار الكبير عن طريق بيع منتج زهيد ومغشوش، وغالبًا ما تستخدم القنوات التلفزيونية المغمورة في الإعلان عنها، كوسيلة تعامل مباشرة مع المستهلك تراها هي الأسرع في تحقيق الأرباح من التعامل مع تجار الجملة.

وتابع "عامر"، أن هناك تأكيدات من المختصين بضرورة اختيار نوع المراتب المُستخدمة، والعمل على شراء أجود الأنواع منها، حرصًا على صحة وراحة الجسم، حيث أن هذه المراتب المغشوشة تسبب مشاكل صحية بالمفاصل والعظام، خاصة العمود الفقري والكتف.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، باتخاذ خطوات حاسمة ضد عمليات الغش التجاري ومواجهة مصانع بير السلم والإعلانات الكاذبة.
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المهندس فرج عامر

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