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مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:38 م
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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
منى صموئيل
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نظمت مبادرة "نور حياة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية على مدار يومين للكشف على أمراض العيون بنادى قارون بمحافظة الفيوم تم خلالها توقيع الكشف على ٩٠٨ مواطن، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.

وقال أحمد السماك، مسؤل ملف نور حياة بمؤسسة صناع الخير، ان القافلة نجحت فى اليوم الأول فى توقيع الكشف على 461 مواطن، وتم أخذ مقاييس 272 نضارة، وتوزيع 133 عبوة دواء، وتحويل 65 مواطن لأجراء عمليات مختلفه. 

وأضاف السماك، أن المبادرة نجحت فى اليوم الثانى فى الكشف على  447، وتحويل 47 لاجراء عمليات مختلفه، وتوزيع 161 عبوت دواء، واخذ مقاييس 239 نظارة تمهيدا لتسليمها للمواطنين.

وأوضح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المبادرة نجحت فى الكشف على 7082 مواطنا، من خلال 18 قافلة تمت فى عدد من قرى ومراكز محافظة الفيوم، كما تم علاج 2026 حالة، وإجراء 547 عملية مختلفه، وتوزيع 7171 نظارة طبية عالية الجودة.

وأشارعبد الفتاح، إلى أن توقيع الكشف وإجراء العمليات، وتقديم العلاج، وعمل نظارات يتم بشكل مجانى تماما وتتحمل المؤسسة جميع التكاليف ولا يتحمل المواطنين أية تكاليف، وذلك لأن هدف المؤسسة تقديم أفضل الدعم للأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال قوافلها الطبية التى تجوب جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال إعادة إعمارها للقرى االأشد احتياجا وأقامة مشروعات تنموية بها.
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
مبادرة "نور حياة" توقع الكشف على عيون 908 مواطن بالفيوم
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مبادرة نور الحياة صندوق تحيا مصر بوابة الفجر الفجر

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