Advertisements
Advertisements
Advertisements

تبخر طمع نجم برشلونة في يوفنتوس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:47 م
Advertisements
راكيتيتش
راكيتيتش
علي نبوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن العقبة الوحيدة التي تقف حيال انتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وبات راكيتيتش قريبًا من الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ابتعاده عن تشكيل الفريق الكتالوني هذا الموسم، وعدم اعتماد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عليه في التشكيل الأساسي.

وفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس يرغب في ضم راكيتيتش لكن هناك عقبة تمنع إتمام الصفقة.

وأضاف الموقع بأن راكيتيتش يحصل على راتب سنوي 8 مليون يورو من برشلونة، وهو عائق أمام وصول محتمل للكرواتي إلى اليوفي، لأن النادي الايطالي غير مستعد لدفع مثل هذا المبلغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رونالدو برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 20 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ 36 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 20 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 20 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

60 مليون يورو تنهي حلم "راكيتيتش" مع برشلونة

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي

صفقات محتملة من برشلونة إلى يوفنتوس.. من بينهم سواريز

راكيتيتش يصب غضبه على برشلونة لهذا السبب !

كشف سر فشل انتقال نجم برشلونة إلى يوفنتوس

راكيتيتش يحدد وجهته القادمة مع قرب رحيله عن برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status