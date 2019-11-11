Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس هيئة أثار الشارقة: "لدينا برنامجًا طموحًا وتنسيقا مستمر مع اتحاد الأثريين بمصر" (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
ألقى عيسى يوسف، مدير إدارة الأثار والتراث المادي بهيئة الشارقة للأثار، كلمة بالجلسة الختامية للمؤتمر الـ 22 لاتحاد الأثريين العرب والذي اختتم أعماله أمس بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في مقر الاتحاد.

وجاء نص كلمته كالتالي "سعادة الأستاذ الدكتور علي موسى رضوان، رئيس اتحاد الآثاريين العرب سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمد الكحلاوي أمين الاتحاد العام للآثاريين العرب السادة والسيدات المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للاتحاد بمزيد من الاعتزاز ومنتهى السعادة أحييكم وأنقل لكم تحيات هيئة الشارقة للآثار، بمديرها العام وكافة كوادرها العلمية والفنية والإدارية، مع أصدق وأخلص الأماني لكم جميعًا بما فيه الخير والتوفيق إن شاء الله.

وهيئة الشارقة للآثار التي تحقق برنامجًا علميًا طموحًا في أعمال التنقيب الأثري وصيانة وتأهيل جميع مظاهر التراث المادي في إمارة الشارقة، إنما تنطلق وتستنير بمبادئ وأهداف اتحاد الآثاريين العرب وبالتنسيق والتعاون المستمر مع قادته من أجل تعزيز المسيرة العلمية والبحث الأكاديمي والحفاظ على رموز التراث الثقافي لأمتنا المجيدة، السيدات والسادة الحضور أتمنى لكم التوفيق في كافة أعمالكم ولمؤتمركم النجاح الباهر وأن يكلل الله تعالي جهودكم بالنجاح الباهر"

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الشارقة للآثار بدولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الـ 22 لاتحاد الأثريين العرب والذي اختتم أعماله أمس بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في مقر الاتحاد، وضم الوفد عيسى يوسف مدير إدارة الأثار والتراث المادي بهيئة الشارقة للآثار، وعبد الله العويس رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة، وماجد صالح السكرتير التنفيذي للهيئة، وألقى كلمة هيئة الشارقة للآثار عيسى يوسف والتي عبر فيها عن اعتزاز الهيئة بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي.

وانطلقت صباح أول أمس السبت فعاليات مؤتمر اتحاد الأثريين العرب الثاني والعشرين، وشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من أساتذة الأثار والتراث في مصر ومختلف الدول العربية، حيث رحب بهم الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام للإتحاد، مؤكدًا أن المؤتمر فرصة لاجتماع حماة التراث في الوطن العربي.

والأبحاث التي يتناولها المؤتمر تضم آثار معظم أقطار الوطن العربى، فمن السعودية يناقش المؤتمر أوراقًا بحثية تشمل الفنون الصخرية المرآة الصادقة للأمم السابقة، المصنوعات العاجية فى الجزيرة العربية والحضارات المجاورة: دراسة مقارنة إعادة تأهيل موقع دومة الجندل الأثري.

ومن الإمارات الدور التجاري لموقع مليحة من خلال المكتشفات الأثرية (من القرن الثالث قبل الميلاد - القرن الثالث الميلادي)، ومن الكويت المعبد خلال عصور ماقبل التاريخ بدولة الكويت، ومن لبنان تصوير الغزال في مشاهد الصيد الآشورية بين الواقعية والواقع (عصري سرجون الثاني وآشوربانيبال)، دراسة بناء المسجد الجامع في لبنان في الفترة الوسيطة " الترتيب الزمني-المميزات المعمارية والفنية – اوجه الشبه وأوجه الاختلاف".

ومن سوريا الخانات العثمانية الباقية في مدينة معرة النعمان (دراسة تاريخية أثرية)،ومن العراق تشمل المواقع الاثرية في العراق بين التجاوزات والتنقيبات الاثرية، مدينة اومـا (تل جوخة) إنموذجًا، السمات المعمارية للمساجد الأندلسية جامعى قرطبة واشبيلية نموذجا، اثار وتاريخ مدرسة قباهان الاسلامية ومن الأردن تجارة الرخام الديني في الأردن خلال الفترة البيزنطية، درهم عباسي نادر لسنة 200 هـ.

ومن فلسطين التراث المعماري وتزوير الهوية الفلسطينية تراث الخليل كحالة دراسية، أثر الإضافات والتغيرات الحديثة على المباني التاريخي في مدينة الخليل-فلسطين، ومن الجزائر دراسة مقارنة بين رسومات القوارب خلال العصر الحجري الحديث منطقتي النيل والصحراء الجزائرية، المعبودات الوثنية الرومانية في الجزائر القديمة من خلال النقوش اللاتينية، المسكن التقليدي وعرف العمران عمارة الجنوب الجزائري أنموذجا، استحضار البعد البيئي داخل مخططات التهيئة والتعمير في ظل الأثر الإسلامي.

والأوراق البحثية من مصر تشمل هضبة الجيزة خلال عصور ما قبل التاريخ دراسة تقنية ولغوية لأحد الأكفان الكتانية الأوزيرية المحفوظة بمتحف كلية الآداب - جامعة الإسكندرية،وأساليب تصوير شخصية الراقصة المتشحة في فن النحت الهلينستي وعلاقتها بمدرسة فن النحت السكندري.

والدجاج في مصر القديمة: دجاج الغابة الأحمر نموذجًا "دراسة لغوية - أثرية"، رسل آلهة العالم السفلى ومكانتها فى عقائد بلاد النهرين، تصوير مشاهد " تقديم الموتى لأوزير" في مصر خلال العصر الروماني، السقالات واستخداماتها في مصر القديمة، العمال والخدم في مصر القديمة بين الرق والحرية.

و(قربة "إميوت - imy-wt" ودورها في عقيدة المصري القديم)، " شرفة التجلي بمعبد مدينة هابو كنموذج للتراث الاثري بمصر القديمة "، بوابات إعطاء الحقيقة" في معابد العصرين اليوناني والروماني- الدور والأهمية)، التعبير عن الزمن فى الفن اليونانى والرومانى، يد المعبود القوية: الألوية المجسدة في مصر القديمة، المرض من خلال النقوش الثمودية، مناظر تقديم القرابين فى نقوش أختام العصر الاكادى.

كما شملت الأوراق البحثية من مصر أيضًا تاريخ الطائف بين الاستيطان البشرى والشواهد الآثرية، دراسة علاقة المعبود إرسنوفيس بالآلهة الأخري في معبد دندور، الخط المستقيم وحدة قياس الطول فى الهندسة عند المصرى القديم، دراسة حول الملك ’من كاو حور‘القطع الفخارية المكتشفة حديثًا بأهم مدن الفرع الكانوبى الغارقة (هيراكليون – كانوبس) ودورها فى معرفة العلاقات التجارية بين مصر ودول البحر المتوسط فى العصر الهلينستى.

ولوحة غير منشورة خاصة بـ"دى ݘد بتاح ايوف عنخ" في المتحف المصري بالقاهرة، نقوش الأقاليم على الذراع (وحدة قياس الأطوال) النذري المصرى القديم، أربعة أواني كانوبية من مخازن منطقة آثار كفر الشيخ دراسة تاريخية وحضارية، تكنيك صناعة وتشكيل التوابيت الخشبية فى مصر القديمة.

ونوه إلى الأبحاث فى الآثار المسيحية والإسلامية بالمؤتمر وتشمل كنائس حصن بابليون فى كتابات الرحالة الرحالة الاجانب من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر الميلادى نحو استراتيجية للتنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة" توظيف المواقع الأثرية في تعظيم العائد الاقتصادي الاجتماعي الثقافي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، "تصوير القوقعة وحورية البحر في الفن القبطي".

والوجود المسيحي في الواحات المصرية- الواحة الخارجة نموذجًا، طَاسُ الحَمَّام فِي مِصر وتُركيا العُثمَانِيّة فِي الفَتْرَةِ مِن القَرْنِ (12هـ18م) حَتَّى أوَائِلِ القَرْنِ (14هـ 20م) فِي ضَوْءِ نَمَاذِج مُخْتَاَرَة ولَوْحَاتِ المُستَشْرِقِين "دِرَاسَة آثَارِيَّة فَنِيَّة"، مُنشأة مبارز الدين أرتقوش بعطا بيه بالأناضول (621 هـ 1224م)، مخاطر استيلاء الصهاينة على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، أضرحة مدينة ولاته الموريتانية دراسة أثرية معمارية، المآذن التوأمية في العمائر الإسلامية في مصر، المواطنة في مصر عصر الولاة.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن أبحاثًا عن الآثار الإسلامية تشمل قصر سباهى بمدينة الاسكندرية (1326 هـ 1948 م) نهاية القرن التاسع عشر – بداية القرن العشرين الميلادى دراسة أثرية معمارية فنية، نقود نحاسية تحمل طرازين من فترتين مختلفتين، الإمتداد العمراني لقاهرة المعز بعهد الناصر محمد بن قلاوون من باب زويلة إلي باب الوزير، ودار التوقيت "المؤقتخانة" العثمانية بمدينة استانبول في القرنين (12- 13هـ 18- 19م) دراسة آثارية مقارنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة لااثار محفوظة الشارقة السعودية ا الدكتور محمد الكحلاوي الخانات العثمانية الامارات الاثار اتحاد الاثاريين العرب

أخبار تهمك

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. فايلر يصدم إدارة الأهلي ويتمسك بـ"المغضوب عليه"

منذ نصف ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 20 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ 40 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 20 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق حفل عيد الأثريين الـ 13 في دار الأوبرا بحضور عدد من القيادات (صور)

خالد العناني في عيد الآثريين: انتهينا من إجراءات تثبيت 2770 متعاقد

مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي لحماية الآثار الغارقة

العثور على عدد من المرساوات بمرسى باجوش بالساحل الشمالي.. و"الأثار": ترجع إلى العصر الهلينستي

فهمي: ميناء باجوش بالساحل عمره 2000 عام.. والدليل الآثار الغارقة

"زيدان": المتحف الكبير استقبل 49.777 قطعة أثرية حتى الآن (تفاصيل)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status