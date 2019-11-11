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الكشف عن أول أغنية من الفيلم الهندي "Panipat"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:34 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بعد كشف النقاب عن المقطع الدعائي الكبير والملصقات الشخصية للمخرج أشوتوش جواريكار لفيلم "Panipat" من بطولة أرجون كابور، كريتي سانون وسانجاي دت في الصدارة، صانعوا الفيلم مستعدين لإصدار أغنيتهم الأولى "Mard Maratha"

شارك كريتي سانون، وسانجي دوت، وأرجون كابور في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنوا عن إطلاق أول أغنية Panipat "Mard Maratha" وبناء على ذلك، ستصدر الأغنية غدًا الذي يوافق 12 نوفمبر، وبالإضافة إلى هذا الإعلان، نشر نجم الفيلم سانجاي دت أيضًا ملصقًا جديدًا للفيلم، وإلى جانب الملصق، يمكننا أيضًا أن نسمع قطعة الموسيقى.


وإلى جانب الملصق، كتب سانجاي ديت على حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور الشهير: "سوف يغني حراس إمبراطورية الماراثا" أول أغنية لـ Panipat "Mard Maratha" تصدر غدًا، كما أشار في منشوره إلى القائمين على الفيلم.


بعد مشاهدة المقطع الدعائي للخلفية والحيوية التي حظيت بتقدير كبير من قبل الجماهير، نحن جميعًا متحمسون لمشاهدة الأغنية الديناميكية، يتم تقديم موسيقى الفيلم من قبل الثنائي الشهير أجاي أتول، والمعروف بإسهاماته الموسيقية الفريدة في هذه الصناعة.

ويستند الفيلم على معركة بانيبات ​​الثالثة التي وقعت في 14 يناير عام 1761 بين الماراتاس وملك أفغانستان أحمد شاه العبدلي، في القرن الـ ١٨، صار الماراثون أقوى امبراطورية في الهند كلها، إلا أن سعادتهم لم تدم طويلًا بعد أن خطط الملك الأفغاني أحمد شاه عبدلي للاستيلاء على الهند، وأمرت قوات الماراثا بيشوا ساداشيف راو باو بوقفه بأي ثمن، الأمر الذي أدى إلى اندلاع المعركة الثالثة بين الجيشين، من إخراج آشوت جواريكار.

ومن المقرر عرض الفيلم في 6 ديسمبر 2019.
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