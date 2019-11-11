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"رامي جمال" ليس آخرهم.. مشاهير أصيبوا بمرض "البهاق"
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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سارة وحيد
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امتلئ عالم المشاهير بالعديد من الحكايات الخاصة بالنجوم الذين أصيبوا بمرض "البهاق"، ذلك المرض الذي تسبب لهم في الضغط النفسي والاكتئاب بسبب تغيير لون الجلد، وعدم تقبل الجمهور لهم، حتى أنه كاد أن ينهي مسيرة البعض منهم.
رامي جمال
وكان الأخير منهم الفنان" رامي جمال" الذي أعلن بالأمس إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللواء بكامل جسده، الأمر الذي جعله يفكر في الاعتزال بسبب عدم قدرته على تحمل انتقادات الأخرين.
وقال رامي على حسابه عبر موقع التواصل الأجتماعي"فيس بوك"، "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".
وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".
وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".
واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".
مايكل جاكسون
أحد أبرز المشاهير الذين أصيبوا بمرض "البهاق" ملك البوب "مايكل جاكسون"، حيث أصيب بمرض البهاق بعد معاناته من عدة مشاكل في البشرة حيث عانى من مرض ” الذئبة الحمامية الجهازية”، وهي حالة قد تقود إلى خسارة تصبغات البشرة وعند انتشار الشائعات حول حالته، طلب جاكسون من طبيب الجلد الخاص به، أرنولد كلاين أن يعلن عن حالته للجمهور بشكل رسمي، والذي أكد إصابة ملك البوب بمرض البهاق، وكذلك الذئبة بالحمامية الجهازية.
ببريان رايس
الموديل العالمية" ببريان رايس" أيضاً من بين المشاهير، الذين أصيبوا بمرض " البهاق"، وبدأ اكتشافها للمرض عندما كانت في التاسعة عشر من عمرها، وحينها قررت عدم الخروج من منزلها دون وضع الكثير من المكياج على بشرتها.
وقالت بريان في تصريحات صحفية إنها كانت تحاول دائماً إخفاء لون بشرتها، وكانت تشعر بالخجل الشديد وعدم الثقة، وكانت تنظر دائماً إلى المرآة بعدم ثقة.
وأضافت العارضة الانجليزية التي تعمل كموديل، قررت ذات يوم أن أخرج دون وضع الماكياج نهائي، متابعة:“قررت أن أضع صور لي على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ليكون حافز لكل مصاب وتشجيع ودعم”.
فايز المالكي
وينضم للقنان الفنان السعودي أصيب "فايز المالكي"، الذي أصيب بمرض البهاق منذ عدة سنوات، ولم يشفى منه حتى الآن.
الفنان السعودي كشف عن تفاصيل إصابته بالمرض، في مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة قناة mbc.
وقال المالكي حينها أنه عاش تجربة حزن شديد بسبب وفاة والده ووالدته خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذا أدى إلى ظهور مرض البهاق لديه.
المالكي كشف أنه كان يرقد في المستشفى إلى جانب رجل يعاني من الشلل التام ولا يحرك سوى لسانه وعينيه، وعندما رآه حزينا بعد إصابته بهذا المرض قال له: “تعال نبدل، خد اللي عندي وأخد البهاق. أنت بخير”.
لجينة صلاح
خبيرة التجميل" لجينة صلاح" أصيبت كذلك بمرض البهاق، وذكرت تجربتها في لقاء صحفي معها، موضحة أنها عندما كانت في الثامنة من عمرها، كانت تعاني من "الصدفية"، ولكنها اختفت فجأةً وظهرت في مكانها بُقع بيضاء اللون في غضون فترة قصيرة جداً، ثم انتشرت على وجهها بشكل جنوني.
وأوضحت أنها عندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها إنها تعاني من مرض "lupus anti-coagulant"، وهو نوع من أنواع مرض المناعة الذاتية، أي يبدأ جهاز المناعة بإستهداف الجسم، وفي حالتها يهاجم الجلد، مما يُسمّى "البهاق"، وعلمت حينها أنه ليس هناك علاج فعلي للمرض، ولكن الطبيب أعطاها مجموعة من المراهم والحبوب لإبطاء انتشار البُقع.
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