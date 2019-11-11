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"النمرود والكوميت" رواية للدكتور هشام أحمد موصلي على منصة كتبنا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:13 م
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النمرود والكوميت
النمرود والكوميت
أحمد رمضان متولي
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صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر الإلكتروني رواية "النمرود والكوميت" للأستاذ الدكتور هشام أحمد موصلي، الرواية مستوحاة من أحداث حقيقية عن ثلاث طائرات سقطت لأسباب مختلفة تمامًا، وكان على متن إحداها ابن صانع طائرات، وعلى متن الثانية شقيق الكاتب رحمه الله، وكانت الثالثة إحدى طائرات الأسطول الملكي الجوي السعودي.

 

وأثناء ذلك، ستأتي سيرة النمرود الجبار، ثم يُعرِّف الكاتب الكوميت، وهو المذنب الذي نادرًا ما نراه، ويتخلل ذلك معرفة كبيرة عن أنواع الطائرات المختلفة، وعن تكوينها، وطريقة عملها.

 

وُلد الكاتب في مارس من عام 1954م في مكة المكرمة بجوار الحرم الشريف، درس الطب في كلية طب القصر العيني وتخرج منها حاصلًا على شهادة البكالوريوس بدرجة جيد جدًا عام 1977م.

 

أحب التاريخ وأولاه اهتمامه دون الأنواع الكتابية الأخرى، فقد صُدر له حتى الآن روايتان: النمرود والكوميت، أضغاث أحلام.

 

بالإضافة إلى الكتب التالية:

 

- ثلاثون عاماً خلافة راشدة ثم مُلكٌ عَضُوض.

-  المختصر في التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة وشيوخ الإسلام.

- الرحلة الأخيرة.

- فندق الفصول الأربعة (تحت الإعداد).

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