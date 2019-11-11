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بريانكا شوبرا في أزمة مع متابعيها بسبب التدخين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
مرنا مجدي
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قامت ممثلة بوليوود بريانكا تشوبرا جوناس مؤخرًا، بنشر صورة على حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام"، للمشاركة عن نفسها من دلهي وهي تضع قناع تلوث، ومع ذلك، فإن الأمر نفسه لم يسير على ما يرام مع بعض متابعيها، الذين ضايقوها لكونها مدخنة ورُغم ذلك تشتكي من التلوث.

لا يتطلب الأمر إلا مستويًا أساسيًا من الذكاء لفهم أن التدخين اختيار شخصي، لكن القيام به لتنفس الهواء الملوث ليس كذلك، والهواء الملوث لا يؤثر فقط على المدخنين، وحتى غير المدخنين.

المتصيدون هاجموا تشوبرا لأن التدخين هو جريمة جنائية وأي شخص يدخن يفقد حقوقه لرعاية صحتها، وبريانكا صوت مؤثر، والتي ينبغي في الواقع أن تشكره وتثني عليه لتسليط الضوء على مشكلة التلوث التي يواجهها الكثيرون في الهند.

قامت بهذا المنصب لرفع الوعي حول قضية تؤثر على الملايين، وهي على عكس معظم المتصيدون، تستطيع شراء أجهزة تنقية هواء باهظة الثمن وتبقى خارج الهند معظم الوقت، لذلك من المضحك أن ترى المتصيدون يستهدفون أحد المشاهير الذين وقفوا لصالحهم.

بالنسبة إلى هؤلاء المتصيدون، يبدو أن الإشراف الأخلاقي على المشاهير في اختيارات أسلوب حياتهم هو أكثر أهمية من حقيقة أنها تحث بمهارة السلطات التي يجب أن تفعل شيئًا حيال خطر التلوث الذي يؤثر على الملايين في الهند، بطريقة ما يقول المتصيدون أنه إذا كان الشخص يُدخن، فإنها تصبح محصنة ضد التلوث وبالتالي يجب ألا ترتدي أي أقنعة.

من الجيد أن يركز المتصيدون على الأشياء التي يمكنهم القيام بها للحد من التلوث من المحاولات الفاشلة لإلقاء الضوء على المشاهير من خلال تسميتهم "منافقين". في نهاية اليوم، مثل الجميع وحتى بريانكا مسؤولة عن صحتها.

يسخرون منها لحقيقة أنها تعاني من الربو، وانتقادها من شأنه أن يفعل هذه المتصيدون ليس جيدا. هي في حدود حقوقها في التدخين، وأيضًا في الوقت نفسه ارتداء أقنعة لإنقاذ نفسها من التلوث. إذا كانوا يرغبون حقًا في مهاجمة أي شخص أو استهدافه، فيجب أن يكونوا هم الساسة الذين يجب عليهم توجيه أسلحتهم نحوهم، لفشلهم في فعل أي شيء بشأن التلوث المتزايد، دعونا لا ننكر المشكلة الأكبر في متناول اليد.

يجب على المرء أن يفهم أنه حتى الأشخاص الذين لا يدخنون يجبرون على استنشاق الهواء. لقد أكدت السلطات بطريقة ما أننا جميعًا مدخنون وليس فقط بريانكا. لذا، تحدث أو لا تنتقد على الأقل أولئك الذين يتحدثون نيابة عنك!

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