رجل يشعل النار بآخر في احتجاجات هونج كونج

تدخل الاحتجاجات شهرها السادس في هونج كونج، حيث أشعل رجل النار في آخر بعد نزاع حول بطاقة هوية، اليوم الاثنين.

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن الرجل الذي اشتعلت فيه النار يقبع داخل مستشفى، وحالته حرجة.

وتشاجر الرجل مع مجموعة أشخاص، قبل أن يرشه أحدهم بسائل، ويشعل النار فيه بواسطة قداحة.

وفي حادث آخر، قال شهود وتقارير لوسائل الإعلام إن شرطة هونغ كونغ فتحت النار فأصابت أحد المحتجين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ. وقالت محطة تلفزيونية إن أحد المحتجين أصيب بنيران الشرطة.

وأظهرت لقطات مصورة أحد المحتجين يرقد في بركة من الدماء. واستخدمت الشرطة أيضا رزاز الفلفل في اللقطات المصورة التي انتشرت على الإنترنت.

وقالت إدارة أحد المستشفيات إن رجلا عمره 21 عاما يعتقد أنه أصيب خلال الاحتجاجات يخضع لعملية جراحية. ونقلت محطة تلفزيونية أن الرجل حالته خطيرة.

وفي بيان، قالت الشرطة إن متظاهرين متعصبين نصبوا حواجز في مواقع متعددة في أنحاء المدينة، ودعت المتظاهرين إلى "وقف أعمالهم غير القانونية على الفور".

والمحتجون غاضبون مما يعتبرونه سلوكا وحشيا تمارسه الشرطة، ومن تدخل الصين في شؤون وحريات هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تطبق صيغة "بلد واحد ونظامان" منذ عودة المدينة لحكم الصين عام 1997.

وتنفي الصين التدخل في شؤون هونغ كونغ، وتلقي باللوم على دول غربية في إثارة المشاكل.