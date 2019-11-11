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خاص.. أول تعليق من كارتيرون على رحيله عن الرجاء المغربي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:02 م
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كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الرجاء المغربي رحيله من تدريب الفريق المغربي عبر الفجر الرياضي، بعد موسم واحد قضاه المدرب السابق للنادى الأهلي مع الفريق المغربي.

وتحدث كارتيرون لـ" الفجر الرياضي" : "لقد رحلت عن تدريب الرجاء.. لدى عروض وسوف أدرسها جيدا خلال الفترة المقبلة.. لن آخذ فترة راحة من التدريب".

وكان الرجاء تحت قيادة كارتيرون عانى خلال الفترة الماضية من سوء للنتائج ويحتل الفريق المركز السادس بالدوري المغربي برصيد 7 مقاط من ثلاث مباريات.

وتعادل الرجاء مع نظيره الوداد البيضاوي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من البطولة العربيه كأس محمد السادس بهدف لكل فريق.

وقاد كارتيرون العديد من الأندية المميزة مثل مازيمبي الكونغولي والأهلي المصري ووادى دجلة والرجاء المغربي، وكان له فترة جيدة مع منتخب مالي.
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الكلمات المفتاحية

كارتيرون الرجاء المغربي الدوري المغربي الاهلي

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