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kora live| مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر اليوم الاثنين 11 / 11 / 2019 yalla shoot

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:59 م
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مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر
مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر اليوم 11-11-2019 بطولة أمم افريقيا تحت سن 23 سنة ، في مباراة من العيار الثقيل ومع انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية التي نقام في مصر والتي ستنطلق اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يستعد المنتخب المالي لمواجهة منتخب الكاميرون ضمن مباريات المجموعة الاولى والتي تقام مبارياتها على ستاد القاهرة، ويأمل كلا من منتخب غانا ونظيره منتخب الكاميرون للوصول إلى أوليمبياد طوكيو بالرغم من صعوبة المجموعة التي يقع بها كلا المنتخبين والتي تضم منتخب مصر منظم البطولة ومنتخب مالي العنيد لذا فمهمة كلا المنتخبين بالغة الصعوبة وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مباراة غانا والكاميرون قال مدرب المنتخب الغاني انه وبالرغم من مواجهتهم بعض الصعوبات في تجميع اللاعبين خاصة وأن ، بعضهم لم يكن يشارك في المباريات الا انهم يستعدون بشكل قوي، كونهم يمتلكون لاعبين محترفين في الخارج سيساعدوهم خلال البطولة


يلتقي فريقي الكاميرون ومالي ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة. يفتتح استاد القاهرة الدولي اليوم لقاء بين منتخبي مالي والكاميرون في مواجهة قوية للغاية سيكون المنتصر فيها ذات تأثير قوي علي حصد بطاقة العبور إلي الدور الثاني، في اللقاء الماضي لم تستطع مالي تقديم أوراق إعتمادها بعد الخسارة من الفراعنة بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفي محمد ، بينما منتخب الكاميرون لعَب أمام غانا وإنتهي اللقاء بالتعادل ، حيث يكون ترتيب المجموعة الأولي كلاً من المنتخبات الآتية حسب الترتيب “مصر 3 نقاط ، الكاميرون نقطة واحدة ، غانا نقطة واحدة ، مالي لا يملك أي نقاط حتي الآن”.

تنطلق المواجهة بين فريقي الكاميرون ومالي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد بركات..

نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي مباشر في لقاء اليوم الاثنين 11 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.


الكاميرون Vs مالي.
البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الأولى).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلق : محمد فوزي .

موعد المباراة :
09:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
08:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
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