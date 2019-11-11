الخميس.. وفد اتحاد الصحفيين الإفريقي في زيارة للنقابة

تستضيف نقابة الصحفيين، يوم الخميس 14 نوڤمبر الجاري، وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 الي 21 نوفمبر الحالي بالقاهرة





وصرح جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بان الوفد يضم 25 صحفيًا، يمثلون دول: "مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا،جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا، ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل، ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال".





وأضاف وكيل أول النقابة أن الوفد يضم أيضًا بعض نقباء الصحفيين والقيادات النقابية بالدول الأفريقية، مؤكدًا أن زيارة وفد الصحفيين الافارقة لنقابة الصحفيين تتضمن محاضرة عن تاريخ الصحافة المصرية والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مند إنشائها في 31 مارس عام 1941وحتي الان علاوة على القوانين واللوائح المنظمة للصحافة والاعلام ومواثيق الشرف الصحفي في مصر.





وأوضح أن النقابة سوف تمنح الزملاء الصحفيين المشاركين من مختلف الدول الأفريقية شهادات تقدير في نهاية زيارتهم للنقابة.



