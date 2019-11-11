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yalla shoot| مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر اليوم الاثنين 11 / 11 / 2019

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر
مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي الكاميرون ومالي ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة. يفتتح استاد القاهرة الدولي اليوم لقاء بين منتخبي مالي والكاميرون في مواجهة قوية للغاية سيكون المنتصر فيها ذات تأثير قوي علي حصد بطاقة العبور إلي الدور الثاني، في اللقاء الماضي لم تستطع مالي تقديم أوراق إعتمادها بعد الخسارة من الفراعنة بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفي محمد ، بينما منتخب الكاميرون لعَب أمام غانا وإنتهي اللقاء بالتعادل ، حيث يكون ترتيب المجموعة الأولي كلاً من المنتخبات الآتية حسب الترتيب “مصر 3 نقاط ، الكاميرون نقطة واحدة ، غانا نقطة واحدة ، مالي لا يملك أي نقاط حتي الآن”.
هو الاخر بكامل نجومه من أجل حصد لقب البطولة والتأهل إلى اوليمبياد طوكيو هذا الحلم الكبير الذي سيسعى اسود الكاميرون لتحقيقه، وسيكون بداية هذا الحلم هو الفوز في لقاء الليلة على ممتخب غانا..
تنطلق المواجهة بين فريقي الكاميرون ومالي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد بركات..

نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي مباشر في لقاء اليوم الاثنين 11 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

تنطلق المواجهة بين فريقي الكاميرون ومالي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد بركات..


تنطلق المواجهة بين فريقي الكاميرون ومالي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد بركات..



الكاميرون Vs مالي.
البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الأولى).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلق : محمد فوزي .

موعد المباراة :
09:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
08:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
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