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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 11-11-2019.. استقرار سعر كرتونة البيض في اسواق التجزئة
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:46 م
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين
واصلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارها في الاسواق المحلية الجملة والتجزئة الاثنين 11-11-2019، حيث وصل سعر كسلو الفراخ البيضاء في السوق الى نحو 23 جنيها، وشهدت اسعار الدواجن استقرارا خلال الفترة الماضية بعد تراجعات حادة وصلت بسعر الفراخ البيضاء إلى مستويات غير مسبوقه حيث سجلت مستوى 18 جنيها وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في سوق التجزئة وجاءت كما يلي:
اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 11 نوفمبر
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في الاسواق المجلية اليوم الاثنين من 20-23 جنيها للكيلو وتحتلف هذه الاسعار باختلاف المناطق وباختلاف المحافظات، أما عم لااسعار الفراخ البلدى فسجل سلو الدواجن البلدى مستوى من 29 إلى 35 جنيها للمستهلك.
أسعار الكتاكيت في اسواق التجزئة اليوم
أما عن اسعار الكتاكيت في اسواق التجزئة تراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق
سجل سعر كيلو لحم الأمهات من 19 إلى21 جنيه.
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم من 20 إلى 23 جنيه.
سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.
سجل سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي من 38 إلى 40 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 38 إلى 40 جنيه.
اسعار كرتونة البيض في الاسواق اليوم الاثنين
استقر سعر سعر كرتونة البيض في اسواق التجزئة والمحلات ليصل الى 32.5 جنيه للكرتونة على أن تباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها وتفصيليلا سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر من 30 إلى 23 جنيه، بحسب المنطقة، بينما سجلت أسعار السمان نحو 25 جنيها، وسجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، الحمام 55 جنيها، واستقرت الأرانب عند 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها.
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