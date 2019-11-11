اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 11-11-2019.. استقرار سعر كرتونة البيض في اسواق التجزئة

اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق

سجل سعر كيلو لحم الأمهات من 19 إلى21 جنيه. سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم من 20 إلى 23 جنيه. سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيه. سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه. سجل سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي من 38 إلى 40 جنيه. سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 38 إلى 40 جنيه.



اسعار كرتونة البيض في الاسواق اليوم الاثنين

استقر سعر سعر كرتونة البيض في اسواق التجزئة والمحلات ليصل الى 32.5 جنيه للكرتونة على أن تباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها وتفصيليلا سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 30 إلى 23 جنيه، بحسب المنطقة، بينما سجلت أسعار السمان نحو 25 جنيها، وسجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، الحمام 55 جنيها، واستقرت الأرانب عند 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها.















