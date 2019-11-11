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عاجل.. الزمالك ينسحب من "صفقة" الأهلي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:55 م
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جلال مع المنتخب الأوليمبي
جلال مع المنتخب الأوليمبي
هاني عصام
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يرفض مسئولو نادي الزمالك الدخول في مزاد على صفقة أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي وفريق إنبي رغم المستويات المميزة التي قدمها اللاعب.

وشارك اللاعب في مباراة المنتخب الأوليمبي الأخيرة أمام مالي في الجولة الأولى لبطولة افريقيا تحت 23 سنة وقدم مستوى طيب

وجاء قرار إدارة النادي بسبب علمهم بتوقيع اللاعب للأهلي وهو ما دفعهم لعدم المزايدة وتجنب المغالاة المالية من جانب إدارة النادي البترولي واستغلال رغبة الزمالك في ضم اللاعب بطلب مقابل مادي كبير.

ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع إنبي بجانب تألقه مع المنتخب الأوليمبي الذي يخوض منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة في الوقت الحالي.

ويستأنف الزمالك مبارياته يوم 25 من الشهر الجاري بمواجهة فريق إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري.
وكان المنتخب الأوليمبي قد فاز في أولى المواجهات على مالي بهدف نظيف، على أن يلتقي مع غانا في الجولة الثانية للبطولة اليوم الإثنين.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على متابعة مباريات بطولة افريقيا تحت 23 سنة في الوقت الحالي ومراقبة نجوم افريقيا الصاعدين لعدة أهداف وعلى رأسها الاطمئنان على مستوى لاعبي الزمالك بين صفوف المنتخب الأوليمبي بالإضافة إلى البحث عن هداف مميز.

ويضم المنتخب الأوليمبي الرباعي مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي بين صفوف الفريق الأبيض.

ويعتبر مصطفى محمد وصبحي من العناصر الواعدة والتي يتوقع لها الجميع مستقبل واعد ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد السلام والذي يمكن توظيفه في أكثر من مركز سواء على صعيد الدفاع أو الجبهة اليسرى ويعتبر بمثابة لاعب جوكر بين صفوف القلعة البيضاء.


وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.


وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.
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نادي الزمالك الزمالك الاهلي اسامة جلال اخبار الرياضة

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