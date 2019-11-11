Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:17 م
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر 
استقر سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-11-2019، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب في سوق الصاغة المحلى تزامنًا مع اضطراب الأسعار على المستوى العالمى، وكان سعر الذهب خلال تعاملات أمس سجل تراجعات في أسواق الصاغة وجاءت الأسعار في سوق الصاغة اليوم على النحو التالى بحسب أخر تحديثات أسواق الصاغة.

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر في السوق المحلى 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  568.57 جنيها .
 
سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 758.084 جنيها .
 
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307  جنيها.

تراجعات اسعار الذهب في محلات الصاغة
 شهدت ساعار الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات امس بسوق الصاغة بقيمة جنيها واحدا عن اسعار اليوم السابق حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 568.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.34 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار 24 سعر 758.084  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب على مستوى العالم اليوم 

شهدت اسعار الذهب على مستوى العالم حالة من التراجع خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية لتسجل ادنى مستوساتها خلال شهر ونصف، حيث تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5%،، وهو ما يعتبر أكبر خسارة أسبوعية من شهر نوفمبر من عام 2016 الماضي.

هذا وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2% لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية لوفقا لاخر التحديثات التى نشرتها جريدة رويترز.

اسعار المعادن النفيسة الأخرى في العالم 

انخفضت اسعار معدن الفضة في المعاملات الفورية 1.6% الى مستوى 16.83 دولار للأوقية لتسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2016، فيما تراجع البلاتين 2.2% الى 888.77 دولار للأوقية وينهي الأسبوع على خسارة بحوالي 6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 2015 ، وتراجع البلاديوم 3.2% إلى 1744.65 دولار للأوقية مسجلا انى مستوى له في نحو 3 أسابيع متواصلة.
Advertisements

أخبار تهمك

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 19 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 20 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status