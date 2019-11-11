سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-11-2019، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب في سوق الصاغة المحلى تزامنًا مع اضطراب الأسعار على المستوى العالمى، وكان سعر الذهب خلال تعاملات أمس سجل تراجعات في أسواق الصاغة وجاءت الأسعار في سوق الصاغة اليوم على النحو التالى بحسب أخر تحديثات أسواق الصاغة.





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر في السوق المحلى





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.57 جنيها .

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.084 جنيها .

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.





تراجعات اسعار الذهب في محلات الصاغة

شهدت ساعار الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات امس بسوق الصاغة بقيمة جنيها واحدا عن اسعار اليوم السابق حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 568.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.34 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 758.084 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.



