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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-11-2019، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب في سوق الصاغة المحلى تزامنًا مع اضطراب الأسعار على المستوى العالمى، وكان سعر الذهب خلال تعاملات أمس سجل تراجعات في أسواق الصاغة وجاءت الأسعار في سوق الصاغة اليوم على النحو التالى بحسب أخر تحديثات أسواق الصاغة.
اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر في السوق المحلى
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.57 جنيها .
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.084 جنيها .
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.
تراجعات اسعار الذهب في محلات الصاغة
شهدت ساعار الذهب حالة من التراجع خلال تعاملات امس بسوق الصاغة بقيمة جنيها واحدا عن اسعار اليوم السابق حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 568.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.34 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 758.084 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب على مستوى العالم اليوم
شهدت اسعار الذهب على مستوى العالم حالة من التراجع خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية لتسجل ادنى مستوساتها خلال شهر ونصف، حيث تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5%،، وهو ما يعتبر أكبر خسارة أسبوعية من شهر نوفمبر من عام 2016 الماضي.
هذا وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2% لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية لوفقا لاخر التحديثات التى نشرتها جريدة رويترز.
اسعار المعادن النفيسة الأخرى في العالم
انخفضت اسعار معدن الفضة في المعاملات الفورية 1.6% الى مستوى 16.83 دولار للأوقية لتسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2016، فيما تراجع البلاتين 2.2% الى 888.77 دولار للأوقية وينهي الأسبوع على خسارة بحوالي 6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 2015 ، وتراجع البلاديوم 3.2% إلى 1744.65 دولار للأوقية مسجلا انى مستوى له في نحو 3 أسابيع متواصلة.
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