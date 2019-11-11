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لأول مرة فى الرياض.. سامي كلارك بصحبة المغنيين الأصليين لـ"جراندايزر ومازنجر"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:40 م
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سامي كلارك
سامي كلارك
الفجر الفني
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يشارك الفنان اللبناني العالمي سامي كلارك، في حفل غنائي ضخم بمصاحبة أوركسترا كروماتيك، بقيادة المايسترو المصري د. سيف اليزل، وذلك في اليوم الختامي لأول  لمعرض الانيمي ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهي الموافق ١٦ نوفمبر الجارى.

 

 يحيي سامي كلارك الحفل بجانب كل من الفنانين اليابانيين العالميين إيساو ساساكي وأشيرو ميزوكي وهم المغنيين الأصليين لأشهر أعمال الأنيمي اليابانية مثل جرندايزر ومازنجر.

 

و لأول مرة عالميا سيجتمع الفنانين الثلاث في حفل واحد بمصاحبة الأوركسترا الكاملة للغناء باللغات العربية و اليابانية.

 

يذكر أن سامى كلارك يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين ، تميز بصوته الأوبرالي، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية دولية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرندايزر إذ غنى المقدمة والنهاية للمسلسل الكرتوني وكذلك جزيرة الكنز، أما اشيرو ميزوكي هو مغني وملحن وممثل ياباني. يعرف باسم ملك الموسيقى اليابانية. حاصل علي عدة جوائز عالمية و به أكثر من ألف أغنية علي مدار مسيرته الفنية، ويعتبر إيساو ساساكي، أحد أهم المغنيين في مجال أغاني الأنيمي اليابانية، اشتهر ساساكي بوصفه مؤدي أغاني الشعار لمسلسلات أنيمي محبوبة من بينها "غريندايزر" و"نسور الفضاء".

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