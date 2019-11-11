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مورينيو: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي إلا إذا!

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:08 م
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مورينيو
مورينيو
الفجر الرياضي
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أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن ليفربول الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلا لو عانى من لعنة الإصابات في وقت لاحق من الموسم.


وحضر المدرب البرتغالي في أنفيلد لمشاهدة فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي ليعزز صدارته بثماني نقاط أمام ليستر سيتي وتشيلسي وبتسع نقاط على حامل اللقب.


وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس": من موقعي هذا أعتقد أن الأمور حُسمت إلا لو حدث شيء ما درامي فيما يتعلق بالإصابات التي تعرقل الفريق.. أعتقد أن ليفربول متأقلم مع كفاءة لاعبيه والصورة مكتملة. سيتي قادر على الفوز بسبع أو ثماني أو تسع مباريات على التوالي، لكني لا أرى كيف سيخسر ليفربول هذه الأفضلية.


وأوضح فينسن كومباني قائد سيتي السابق، والذي رحل بعد حصد اللقب في آخر موسمين إن هناك الكثير مما يثير إعجابه في ليفربول، لكنه أشار إلى أن الدوري الإنجليزي "مهيأ للدراما" وأن الأمور لم تُحسم بعد.


ويؤمن كومباني أن جدول مباريات ليفربول في الأسابيع الخمسة المقبلة ربما يسبب بعض المشاكل لفريق المدرب يورحن كلوب، كونه سيلعب 12 مباراة في خمسة أسابيع من بينها كأس العالم للأندية.

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