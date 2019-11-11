بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 14 إثر انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شاب مصرعة وإصيب 14 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بمدق بالقرب من طريق مصنع سكر أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا، من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة غرب شركة سكر أبو قرقاص على بعد 10 كيلو متر، ووقوع ضحايا ومصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع: عامر عامر حسن"، 18 عاما، وإصابة كلا من: "دياب عبد الحكيم حسان "، 38 عاما، عبد الرحمن عبد العال، 35 عاما، "ناصر عثمان محمد عثمان "، محمد عبد المنعم محمود، زغلول عيد امين، 59 عاما، فضل موسي سعد، 40، مجدى جاد الله موسي، 23 عاما، مجدى عبد العاطي"، 25 عاما، صدام شعبان، 33 عاما، صباح حسن عياد، 45 عاما، مصطفي عبد المنعم، 19 عاما، على حسن خلف، 29 عاما، سمير فضل بشري، 27 عاما، كيرلس عياد، 15 عاما.



تم نقل الضحايا إلي المستشفي العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.