الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد فنزويلا لمدة عام

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد فنزويلا لمدة عام بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يلقي باللوم فيها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.





وحسبما أوردت وكالة أسوشييتد برس"، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، اليوم الاثنين، تمديد حظر الأسلحة وحظر مبيعات المعدات التي يمكن استخدامها ضد المتظاهرين حتى 14 نوفمبر 2020.





كما مدد الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وحظر السفر ضد 25 مسؤولًا فنزويليًا.





وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يستهدف نظام "مادورو" بسبب "الإجراءات المستمرة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".





وصرح الوزراء، بأن العقوبات "مرنة ويمكن عكسها" ولا تستهدف الفنزويليين العاديين.





تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الحكومات الأخرى بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. يقولون إن "مادورو" لم يُعاد انتخابه بصورة شرعية العام الماضي.





وفي سياق منفصل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أدى إلى أن تصبح فنزويلا عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2020-2022.





جاء ذلك في بيان صدر، يوم الثلاثاء 22 اكتوبر، عن خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.





وكان أخر تطورات الوضع في فنزويلا، أن وزارة الخارجية الفنزويلية، أعلنت يوم الأحد 3 نوفمبر، أنها طردت دبلوماسيي السلفادور من البلاد، ردًا على قرار دولة أمريكا الوسطى بطرد الدبلوماسيين الذين يمثلون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.





وكانت قد قالت الوزارة، في بيان، إنها ستمنح الدبلوماسيين 48 ساعة للمغادرة. لا تعترف حكومة رئيس السلفادور نايب بوكيلي بأن "مادورو"رئيس شرعي وقالت يوم السبت، إنها ستستقبل فيلق دبلوماسي جديد يمثل زعيم المعارضة خوان جوايدو.





في يناير، استند "جوايدو"، الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، إلى دستور الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لتولي رئاسة مؤقتة، بحجة أن "مادورو" سرق انتخابات 2018. وقد تم الاعتراف به من قبل العشرات من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.





جاءت الخطوة السلفادورية بعد قيام الحكومة الأمريكية بتمديد الحماية المؤقتة للسلفادوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة لمدة عام إضافي.



