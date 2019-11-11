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kora cool| مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام yalla shoot

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:35 م
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مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
الفجر الرياضي
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ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مصر وغانا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
يدخل منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء اليوم، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.


وفاز منتخب مصر مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط..


ويسعى ريجوبيرت سونج المدير الفنى لمنتخب الكاميرون لتصحيح أخطاء فريقه الذى فقد نقطتين خلال اللقاء الأول ويسعى للفوز للوصول للنقطة الرابعة من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي والقضاء على أحلام مالي خاصة وأن اللقاء الاخير سيواجه منتخب الكاميرون نظيره منتخب مصر على ستاد القاهرة الذي يمتلك سلاحي الجماهير المصرية والأرض.

بينما يسعى منتخب مالي للعودة من جديد للبطولة عبر بوابة الكاميرون بالفوز عليها خاصة بعد الخسارة إمام مصر، ويسعى مدرب مالي لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال مباراته الأولى، ويعد أهمها الكرات العرضية والفاعلية الهجومية للفريق خاصة وان المنتخب المالي يهاجم بكل ما يملك من عناصر قوة وتغيير كامل في خطته لإحراز أكبر عدد من الاهداف خاصة ان المباراة تعد الفرصة الاخيرة التي ستحدد بقاء الفريق أو رحيله مبكرًا عن البطولة.

وقال سونج مدرب الكاميرون، في المؤتمر الصحفي عقب التعادل أمام غانا: “سوف أسعي خلال الأيام المقبلة، على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة غانا، وأبرزها ظاهرة ضياع الفرص”.يدخل منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء اليوم، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وفاز منتخب مصر مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط..

لذا فأن الفوز على غانا الليلة يمنح الفراعنة “تأشيرة” التأهل رسمياً للدور قبل النهائي دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

تنقل قناة تايم سبورت الأرضي مباراة منتخب مصر الاوليمبي و غانا .

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