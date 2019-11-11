عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي رغبته في السخرية الحكم مايكل أوليفر، الذي أدار مباراة الفريق أمام مضيفه ليفربول لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.









وقال جواريدولا في تصريحات ليفربول إيكو: "لقد قلت له عقب المباراة شكرًا جزيلًا لك، لم أكن ساخرًا في هذا الأمر.. أقول شكراً جزيلاً لك طوال الوقت، قلت نفس الشيء بعد مباراة توتنهام في ملعبنا، في كل وقت أذهب للحكام وأقول شكراً جزيلاً لكم".









وأضاف جوارديولا عن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي: "7 أشهر قبل نهاية الموسم، وإذا تمكن ليفربول من الفوز بالدوري سأكون أول من يقدم لهم التهاني على العمل الجيد، أرغب في القتال حتى النهاية، إنه لفخر كبير للدوري الانجليزي وجود فريقين يرغبان في الهجوم وخلق الفرص".









وأصبح جوارديولا مهددًا بالعقوبات من الاتحاد الإنجليزي إذا كان الاتحاد يأخذ وجهة نظر مختلفة، حيث تم تغريم جوزيه مورينيو 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب التهكم في عام 2014.