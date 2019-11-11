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دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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معرض سوق الفسطاط
معرض سوق الفسطاط
الفجر الفني
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شاركت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، سوق الفسطاط  للحرف اليدوية تنظيم مهرجان الكروشيه السنوي، والذي يقام للسنة الرابعة على التوالي.

 

صرحت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، أن هذه الفاعلية تأتي في إطار دعم المرأة المصرية، وبهدف إحياء الحرف اليدوية والتراثية، حيث شهد المهرجان مشاركة 30 عارضة لأعمال الكروشيه من مختلف الأعمار.

 

إطلاق مشغل لتدريب الغير قادرات على الحرف اليدوية

 

وأعلنت الجمال، أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، ستطلق مشغل متحرك ضمن مشروعها "رائدات الأعمال"،  والذي يهدف إلى تدريب السيدات الغير قادرات داخل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة على مختلف أنواع الخياطة، والتطريز، والتريكو، وغيرها بالمجان، مشيرة إلى أن استضافة المؤسسات للمشغل المتحرك يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المصريات وفتح فرص عمل وتوفير مصدر دخل لهم.

 

وأضافت الجمال، أن للحرف اليدوية والتراثية المصرية تاريخ كبير، فكانت من أهم أسباب الدخل لكثير من السيدات على مر العصور، بالإضافة إلى الجودة والحرفية والإتقان التي تتميز بها، والهدف من دعم مؤسسة مشكاة نور لهذه الحرف هو حمايتها من الاندثار، وأيضا فتح أفاق جديدة لتسويق المنتجات الخاصة بهن.

دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
دعما للمرأة المصرية.. "مشكاة نور" تعلن دعمها للحرف اليدوية والتراثية خلال معرض سوق الفسطاط
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