تجديد حبس المتهم بقتل سمكري بالشرقية

قررت محكمة جنح أبوكبير، تجديد حبس الترزي المتهم بقتل سمكري لخلافات بينهما، 15 يوما علn ذمة التحقيقات، التي بأشرها محمد العطوي، مدير نيابة أبوكبير العامة.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " السيد ع" سمكري، لمستشفي أبوكبير العام جثة هامدة، أثر إصابته بطعنة نافدة، وتمكن ضباط مباحث أبوكبير، من ضبط المتهم " أحمد ر" ترزي وشهرته متوو.



وكشفت التحقيقات الأولية، وجود خلافات سابقة بينهما، فيما أمرت نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وأنتقلت لسماع شهادة الجيران وشهود الواقعة، لمعرفة السبب الحقيقي الذي دفع المتهم لقتل المجني عليه.