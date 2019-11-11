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هشام الحلبي: التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مؤشر للتوافقات السياسية بين الدول

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:31 م
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الحلبي
الحلبي
رقية جمال
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قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر من أكثر دول العالم التي تقوم قواتها المسلحة بتدريبات مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا أن هذه التدريبات تساهم في نقل الخبرات العملياتية لكلا القوات المسلحة للدول المشتركة.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة 1" بين الدفاع الجوي المصري والروسي، هام جدًا لانتقال الخبرات بين الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا التدريب كان لفترة طويلة وتضمن العديد من الفاعليات وباستخدام الذخيرة الحية، مما يؤكد واقعية العمليات التي يمكن أن تحدث.

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن فعاليات التدريب المصري الأردني الباكستاني المشترك "فجر الشرق 1 "تضمن مواجهة العداءات غير التقليدية، وهذا هام جدًا لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لبعد المسافة بين مصر وباكستان بما يساهم في تدريب على أرض وجو يختلف عن الذي اعتادت عليه القوات، بالإضافة لنقل الخبرات أثناء التدريب، مشددًا على ان المقاتل المصري لديه استعداد عالي جدًا لعمل تدريبات مشتركة مع دول مختلفة الثقافات، معتبرًا أن التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مؤشر للتوافقات السياسية بين الدول.
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