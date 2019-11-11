yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام 11 نوفمبر

يلتقي فريقي مصر وغانا ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة نلتقي اليوم مباراة بين منتخب مصر ونظيره منتخب غانا أحد المواجهات المثيرة في البطولة، يتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق الفوز في اللقاء الماضي على منتخب مالي بهدف دون رد ، أحرزه اللاعب مصطفي محمد ، يخوض المنتخب المصري اليوم لقاء في الجولة الثانية ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ليبقي على صدارة المجموعة خصوصاً أنه سيخوض اللقاء وينظم البطولة على أرضه باستاد القاهرة الدولي ، بينما منتخب غانا يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل أمام الكاميرون في المباراة الماضية.





تنطلق المواجهة بين فريقي مصر وغانا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد فوزي..





نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مصر وغانا مباشر في لقاء اليوم الاثنين 11 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.



