مذكرة تفاهم بين جامعتي أسيوط وحضرموت لتوفير فرص تدريبية وعلاجية





كما نصت المذكرة على توفير جامعة أسيوط برامج تدريبية لتأهيل الكادر الوظيفي والإداري والفني بالجامعة اليمنية في مختلف التخصصات، وتوفير فرص تدريبية خاصة ومكثفة للعاملين والأطباء في مجال التخصصات الطبية المتخصصة وإدارة المستشفيات الجامعية، مع قيام جامعة أسيوط بتسهيل إجراءات استقبال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين المحولين من قبل اللجنة بجامعة حضر موت للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية، وفق النظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



واستقبل رئيس جامعة أسيوط نظيره اليمني الدكتور محمد السعيد خنش، رئيس جامعة حضر موت، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور سالم مبارك العويناني، والدكتور عامر بدر عميد كلية الهندسة، بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ثابت بدراي، عميد كلية الفنون الجميلة.



وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق الجمال حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم العلمي والبحثي والثقافي لكافة الجامعات اليمنية الساعية إلى الاستفادة من خبرات جامعة أسيوط وإمكانياتها في مختلف المجالات، لافتًا أن الجامعة كانت ولازالت تفتح أبوابها لاحتضان كافة الوافدين بها بصفة عامة مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للطلاب والباحثين ممن تواجه أوطانهم ظروف سياسة واقتصادية غير مستقرة.

وقع الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مذكرة تفاهم ثنائية، مع الدكتور محمد السعيد خنش، رئيس جامعة حضر موت، تهدف إلى توثيق مجالات التعاون المشترك بين الجامعتين، وتقديم جامعة أسيوط تسهيلات في إجراءات قيد وتسجيل الباحثين الوافدين من جامعة حضر موت.