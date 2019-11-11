تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع ضد غادا

يخوض منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني ضد غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واستقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تشكيل الفراعنة بعد الفوز على مالي بهدف نظيف في الجولة الأولى.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع ضد غانا





حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وكريم العراقي وأسامة جلال ومحمد عبد السلام

خط الوسط: أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ورمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن .

الهجوم: مصطفي محمد