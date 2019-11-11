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العثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل مسكنه فى الشرقية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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عثر أحد الأشخاص علي عمه متوفي داخل المسكن، بقرية كفر أبوبري، مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم إخطار نيابة ديرب نجم الجزئية، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي "محمد. ع" 68 سنة موظف بالمعاش، جثة هامدة داخل مسكن شقيقه بناحية قرية كفر أبوبري، دائرة مركز ديرب نجم، وانتقل إلي موقع الواقعة العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، والرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث المركز، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي بناء علي قرار النيابة، والتحفظ علي ما بداخل الشقة.

وبالفحص تبين وجود آثار عنف علي جسد المجني عليه، وتبين سلامة جميع منافذ المسكن، وعدم وجود آثار عنف، وجاري تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

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