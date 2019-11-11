"الأرصاد" توجه نصائح لطلاب المدارس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار واضح في الأحوال الجوية، والشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر واضحة جدًا على أغلب الطرق والمحاور، مناشدًا قائدي السيارات بالقيادة بهدوء وترك مسافات مرور أثناء تواجد الشبورة، مع عبور الطلاب على الأماكن المخصصة لعبور المشاة حفاظًا على أرواحهم.



وناشد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، الأطفال وطلاب المدارس بارتداء ملابس شتوية في الصباح الباكر أثناء توجههم للمدارس بسبب برودة الجو، موضحًا أن هناك ارتفع طفيف في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار، وهناك استمرار لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.



ونوه بأن هناك فرصا لتساقط أمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر اليوم.

