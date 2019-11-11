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مدرب زامبيا: فرصتنا العظمية أمام نيجيريا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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مدرب زامبيا
مدرب زامبيا
علي نبوي
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شدد بيتسون تشامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا بالمباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " جاهزون لمباراة الغد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجري لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".

وأضاف : " مباراة نيجيريا كبيرة بالنسبة لنا وهي مباراة ليست سهلة وسنخوض المباراة بجدية لكننا سنلعب للفوز للحفاظ على حظوطنا في التأهل".

وتابع : " خسارة نيجيريا في مباراتها الأولى زاد من صعوبة مباراة الغد لكننا يجب أن نكون جاهزون للانتصار خاصة وأنها فرصة عظيمة لنا".

وأردف : " مباراة نيجيريا ستكون هجومية وممتعة بالنسبة لتا ولهم خاصة بعد عدم قدرتنا في الانتصار بالمباراة الأولى".

وواصل : " مجموعتنا صعبة للغاية فجميع الفرق بها تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين لديهم المهارة.
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الكلمات المفتاحية

نيجيريا زامبيا امم افريقيا تحت 23 سنة امم افريقيا

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