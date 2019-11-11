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بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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الافتتاح
الافتتاح
أبورية حسين
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز ومدينة جرجا، بعد تطويرها وإنشاء أجنحة جديدة، بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيها.

وجاء ذلك بحضور النائب رشدي همام، والنائب محمد الجبالي، أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة جرجا، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وعلى يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا.

وهنأ محافظ سوهاج أهالي القرية بمناسبة افتتاح المدرسة وإنتهاء أعمال التطوير والتوسعات الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز، وخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ المناسب للطلاب للتحصيل العلمي.

وتفقد "الأنصاري" عددًا من فصول المدرسة والتي تضم 18 فصلا، منها 12 فصل إبتدائي، و6 فصول رياض أطفال، وملعب رياضي، لافتًا أن المدرسة مقامة على مساحة 2450 متر مربع، وتستوعب 738 طالب وطالبة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن تلك المدرسة ضمن 35 مدرسة على مستوى المحافظة من المنحة الألمانية، وموزعة على الإدارات الأكثر إحتياجا، لافتًا الى وجود 10 مدارس بمركز ومدينة جرجا ضمن المنحة، و8 بمركز البلينا، و8 بمركز دار السلام، و6 بمركز المنشاه، و3 بمركز ساقلته.

وكان قد أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج أمساالأحد رصف 8 كيلو متر طرق بتكلفة 9 مليون و300 ألف جنيها بمراكز وقرى "أخميم، والمنشاة، والمراغة "، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 20192020، وذلك في إطار تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إنتهت من رصف طريق الكاشف - الكوبرى الجديد بطول 2 كيلو متر، بتكلفة مليون و300 الف جنيها، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف بشوارع حسين شعيب والمتفرع من طريق أخميم سوهاج الرئيسي، والواصل لمنطقة المدارس والمعاهد الأزهرية، والمساكن بالعزبة والعرب، وشارع الصرف الصحي.

وأضاف " الأنصاري" إلى أنه تم رصف شارع طراد النيل الواصل من طريق اخميم سوهاج، وحتى مدخل المدينة الجامعية؛ لإقامة محاور مرورية جديدة وتوصيل خدمة الرصف الى المدارس والمعاهد والمساكن الشعبية بنطاق مجلس قروى نيدة.

وكشف المحافظ عن إنتهاء مركز ومدينة المراغة من رصف طريق شندويل - باصونة بطول 4 كيلو متر بتكلفة 5 مليون جنيها، وطريق الشيخ يوسف العبادلة بطول 2 كيلو متر بتكلفة 2.5 مليون جنيها، لافتا إلى أن مركز ومدينة المنشاة يتابع حاليا أعمال رمي التربة الزلطية بطريق كوم بدار - الزوك بطول 2.5 كيلو متر، وتمهيد طريق القنانشة حتى مدخل نجع جبر بطول كيلو متر، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
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