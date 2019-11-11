برلماني: إقرار بلومبرج بانخفاض معدلات التضخم شهادة لصالح مصر

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن معدلات انخفاص الدولار ستستمر كلما زادت معدلات المشروعات التنموية الضخمة التى يفتتحها الرئيس السيسي.



وأضاف عبد العزيز أن إقرار مؤشر بلومبرج الاقتصادي بانخفاض معدلات التضخم في مصر لأول مره منذ ٩ أعوام، يعد شهادة أخري لصالح مصر بعد التقارير الاقتصادية الدولية التي أقرت بنحاح مصر في خطتها للتنمية الاقتصاديه والتي بدأت منذ خمس سنوات في جميع المجالات بالتوازي، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلد وتمر بها منطقة الشرق الأوسط.



وأكد عبد العزيز أن النجاح لا يأتي صدفة ولكن عن إرادة حقيقيه وقيادة سياسية أقرت بتحمل المسئولية كاملة مقابل نهضة مصر وتنميتها المستدامة.



وتابع "الآن مصر من أوائل الدول في جذب الاستثمار لوجود وإنشاء أكبر بنية تحتية في المنطقة، فضلا عن زيادة دخل السياحة ليصل إلي 12مليار دولار بعد الجهود التي بذلت للاستقرار، وزيادة التحويلات المالية من الخارج".



ولفت إلى أن تسارع الدول المتقدمة لضخ استثماراتها في مصر وزيادة الاتفاقيات البروتوكولات بينها وبين مصر، وزيادة الاحتياطي الأجنبي ليصل إلي 45 مليار دولار والانخفاض المستمر للدولار، كلها نتائج مختلفة للعمل المتواصل الذى لم يسبق له مثيل من القيادة السياسية، ونتيجة وصبر ومثابرة وإيمانا بقدرة مصر وقدرها".