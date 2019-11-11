حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على أراضي الدولة بالفيوم

عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم، اجتماعًامع لجنة فحص وتقنين أراضي أملاك الدولة برئاسة اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد حافظ، مدير عام أملاك الدولة، والاستاذ سليمان شاكر، مدير الشئون القانونية بالمحافظة.



خلال الاجتماع تم استعراض ما توصلت اليه اللجنه من إجراءات التقنين، حيث تبدأ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، بدءًا من غدًا ولمدة 15 يومًا لإزالة التعديات والمباني المخالفة علي أراضي أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.



كما وجه المحافظ، اللجنة بإزالة كافة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الجادين في استكمال اجراءات التقنين بالتنسيق مع قوات الشرطة والقوات المسلحة ومجالس المدن في حالة عدم الجدية في سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة وحرصًا علي الصالح العام للمواطنين واستقرار أوضاعهم وضمان حقهم، وتحرير العقود النهائية لهم، كما وجه اللجنةبضرورة توعية المواطنين بأهمية التقنين ومواعيدهوانهاء كافة اجراءاته القانونية.





