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محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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أطلقت مديرية الطرق والنقل ببورسعيد أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع الثلاثينى الرئيسى بعد انتهاء أعمال مد شبكات الغاز الطبيعي بقطاعاته المختلفة بالعرب والشرق.

وأشارت المديرية إلى استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله برفع كفاءة الشارع ورصف قطاعاته المختلفة فى المنطقة مابين شارعى الأمين ومحمد على خلال المرحلة الأولى لتطويره والتى تستهدف رفع معدلات السيولة المرورية بما يخدم حركة مرور المركبات المختلفة خاصة سيارات الملاكي والأجرة وخطوط الميكروباص ويحقق الصالح العام للمواطنين فى النهاية.

محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي
محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي
محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي
محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي
محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي
محافظ بورسعيد: بدء تطوير شارع الثلاثيني بعد انتهاء أعمال شبكة الغاز الطبيعي
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