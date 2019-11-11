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عمان تحث على الحوار مع إيران

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:14 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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دعا وزير النفط العماني اليوم الاثنين دعوته إلى الحوار مع إيران قائلا إن بلاده كانت تشن حملة من أجل المحادثات وستبقى محايدة تجاه التوترات الإقليمية، وفقا لرويترز.

وقال محمد بن حمد الرمحي في مؤتمر نفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "لقد حافظت عمان دائمًا على كوننا دائمًا محايدون لأن الحياد يناسبنا ويتناسب مع الطريقة التي نتعامل بها مع الاختلافات".

وقد صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لوكالة أسوشيتيد برس، بأن البلاد تنتج الآن مزيدًا من اليورانيوم منخفض التخصيب يوميًا، بعد إعادة تشغيل مختبر تحت الأرض.

كانت طهران تنتج نحو 450 جرامًا، أو حوالي رطل واحد، من اليورانيوم المنخفض التخصيب يوميًا بموجب الاتفاق النووي. ولكنها انقضت حدود هذا الاتفاق على مدى عام بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق.

صرح علي أكبر صالحي لصحفيين من وكالة أسوشيتد برس اليوم الاثنين في طهران بأن البلاد تنتج الآن ما لا يقل عن 5.5 كيلوغرام يوميًا، أو حوالي 12 رطلًا.

وقال صالحي إن هذا يرجع جزئيًا إلى استئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وقد صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه سيكون هناك فرصة لشراء وبيع الأسلحة في الخارج العام المقبل.

أدلى الرئيس حسن روحاني بهذه التصريحات في خطاب ألقاه اليوم الاثنين في رفسنجان في مقاطعة كرمان بجنوب غرب إيران.

وقال روحاني: "إذا أنقذنا الصفقة النووية، فسيتم رفع حظر الأسلحة الإيراني ويمكننا شراء الأسلحة أو بيع أسلحتنا للعالم. هذا أحد الآثار المهمة للصفقة".

تقلق إدارة ترامب بالفعل من نهاية حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

كل هذا يأتي بعد عام من قيام الرئيس دونالد ترامب بسحب أمريكا من جانب واحد من الصفقة. منذ ذلك الوقت، بدأت إيران في كسر الحدود التي فرضتها الصفقة للضغط على أوروبا.

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سبل انقاذ الصفقة النووية مع إيران بعد أن بدأت الجمهورية الإسلامية أعمال التخصيب في محطة فوردو للطاقة.

قال وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك اليوم الاثنين إن اتفاقية عام 2015 التي تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي هي "اتفاقية رائعة ونحن بحاجة إلى إبقائها على قيد الحياة".

في يوم الخميس الماضي، قامت إيران بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لتزويد محطاتها النووية بالوقود. وبموجب الاتفاق، لم يكن من المفترض أن تفعل طهران ذلك في الموقع حتى عام 2030.

كما أوضح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك ان "الموقف الإيراني مقلق للغاية".

لقد كافح الاتحاد الأوروبي لمنع انهيار الصفقة النووية منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من جانب واحد في العام الماضي.

كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إيران يوم الأربعاء إلى الوفاء بشروط اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو تتفهم سبب تخلي طهران عن التزاماتها.

وفي حديثه للصحفيين في موسكو، قال لافروف إن الأحداث الجارية حول الاتفاق النووي مثيرة للقلق الشديد، وألقى باللوم على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاقية وأعادت فرض العقوبات على طهران.

كما قال الرئيس حسن روحاني يوم الثلاثاء الماضي إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم في محطة تحت الأرض جنوب طهران في أحدث خطوة إلى الوراء من اتفاق عام 2015 المضطرب مع القوى الكبرى.

وكان تعليق جميع عمليات التخصيب في محطة فوردو في الجبال القريبة من مدينة قم الشيعية المقدسة أحد القيود المفروضة على أنشطتها النووية التي قبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية.

ولكن تخلي واشنطن عن الصفقة في مايو من العام الماضي، ثم إعادة فرض العقوبات المشلّة، دفع إيران إلى البدء في تعليق تدريجي لالتزاماتها في مايو من هذا العام.

كما أشار روحاني إلى أنه بموجب شروط الاتفاقية، احتفظت إيران بأكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في المصنع، الذي كان فارغًا منذ دخوله حيز التنفيذ.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي "ابتداء من اليوم الأربعاء، سنبدأ في ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في فوردو".
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الكلمات المفتاحية

عمان و ايران تخصيب اليورانيوم الاتفاق النووي

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